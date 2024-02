"To już od dawna nie wyglądało tak jak teraz"

Choć Narew wylewa każdego roku, to tym razem stało się to wyjątkowo wcześnie. Z powodu roztopów i opadów deszczu już teraz można obserwować rozlewiska, jakie zwykle przyciągają tłumy turystów dopiero w marcu i kwietniu.

Poziom Narwi w środę po południu w okolicach Łomży wynosił 400 centymetrów, co oznacza, że do stanu ostrzegawczego brakowało 10 cm. Na wodowskazie w miejscowości Wizna w powiecie łomżyńskim zanotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego o 13 cm.

"Narew płynie wielokorytowo"

- Dawno takich rozlewisk nie było. (...) Stopniał śnieg, i to wszystko co było w lasach, ale też w różnych zacienionych miejscach, spłynęło do rzeki, a ta wystąpiła z koryta. Widok jest iście imponujący. To naprawdę już od dawna nie wyglądało tak jak teraz - opisywał reporter TVN24 Mateusz Grzymkowski. Jak mówił, rozlewiska rozciągają się po horyzont.