Gołoledź i utrudnienia na drogach na Podlasiu. "Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności"

Marznące opady deszczu utrudniają w czwartek jazdę po drogach województwa podlaskiego. Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Od rana doszło do 19 kolizji.

Utrudnienia są także na obwodnicy Konarzyc. Przy wjeździe na drogę ekspresową 61 doszło tam do zdarzenia drogowego z udziałem czterech pojazdów: dwóch aut osobowych i dwóch ciężarówek. Droga jest zablokowana, nikt nie został ranny - podała policja. Także na tej samej obwodnicy Konarzyc, od strony DK 66 ciężarówka (pompa do betonu) - na łuku drogi wpadła do rowu. Nie sprecyzowano, czy do tego zdarzenia doszło z powodu warunków atmosferycznych. Nikt nie został poszkodowany. Podlaska policja podała, że od godziny 6 odnotowano 19 kolizji drogowych, ale nie konkretyzuje, czy miały one związek z pogodą.