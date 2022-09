Prawdziwek-gigant. Waży ponad dwa kilogramy

O czym pamiętać, idąc na grzyby

Sezon na grzyby w Polsce trwa od czerwca do później jesieni. Jego szczyt następuje we wrześniu i październiku. Udanemu grzybobraniu sprzyjają opady deszczu, których w ciągu ostatnich dni w różnych częściach kraju nie brakuje. Owocniki grzybów składają się w 90 procentach z wody, dlatego bez deszczu ich wzrost jest niemożliwy lub owocniki osiągają znacznie mniejsze rozmiary.

Specjaliści przypominają, że należy zbierać tylko te grzyby, co do których jesteśmy pewni, że są jadalne. Istnieje kilka gatunków trujących, które do złudzenia przypominają te jadalne, dlatego łatwo może dojść do pomyłki. Większość grzybów, które są najbardziej niebezpieczne i śmiertelnie trujące, ma blaszki o białym zabarwieniu. Jeżeli zauważymy u siebie jakiekolwiek objawy zatrucia po spożyciu grzybów, podobne do niestrawności, powinniśmy jak najszybciej udać się do lekarza lub zadzwonić po pomoc.