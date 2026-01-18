Logo TVN24
Piękne oblicze zimy. Efektowne lodospady na Podkarpaciu

Lodospady w Rudawce Rymanowskiej
Lodospady w Rudawce Rymanowskiej na Podkarpaciu
Źródło: TVN24
W Rudawce Rymanowskiej na Podkarpaciu utworzyły się efektowne lodowe ściany. Zjawisko to, choć pojawia się każdej zimy, za każdym razem wygląda inaczej.

Zima ma zarówno groźne, jak i piękne oblicze. To drugie pokazała w Rudawce Rymanowskiej nieopodal Krosna, gdzie na wysokich brzegach rzeki, na tle fliszu karpackiego, utworzyły się efektowne lodowe ściany.

Lodospady, które każdego roku wyglądają inaczej

Lodospady powstały w wyniku zamarzania warstwa po warstwie wysięków wód gruntowych spływających z leśnych zboczy do koryta Wisłoka. Monumentalne sople i nacieki sięgają nawet kilkunastu metrów wysokości.

Wodospady w Rudawce Rymanowskiej
Lodospady w Rudawce Rymanowskiej
Lodospady w Rudawce Rymanowskiej
Źródło: PAP/Darek Delmanowicz
Lodospady w Rudawce Rymanowskiej
Lodospady w Rudawce Rymanowskiej
Źródło: PAP/Darek Delmanowicz
Lodospady w Rudawce Rymanowskiej
Lodospady w Rudawce Rymanowskiej
Źródło: PAP/Darek Delmanowicz
Lodospady w Rudawce Rymanowskiej
Lodospady w Rudawce Rymanowskiej
Źródło: PAP/Darek Delmanowicz
Lodospady w Rudawce Rymanowskiej
Lodospady w Rudawce Rymanowskiej
Źródło: PAP/Darek Delmanowicz
Lodospady w Rudawce Rymanowskiej
Lodospady w Rudawce Rymanowskiej
Źródło: PAP/Darek Delmanowicz
Lodospady w Rudawce Rymanowskiej
Lodospady w Rudawce Rymanowskiej
Źródło: PAP/Darek Delmanowicz
Lodospady w Rudawce Rymanowskiej
Lodospady w Rudawce Rymanowskiej
Źródło: PAP/Darek Delmanowicz

Ostateczny kształt lodowych kaskad to kombinacja przypadku i precyzji natury. Ich forma ewoluuje wraz z objętością płynącej wody, intensywnością mrozu i czasu, w jakim narastają kolejne warstwy. Dzięki temu każdej zimy lodospady w Rudawce Rymanowskiej wygląda inaczej - czasem przypominają lodowe stalaktyty, a innym razem przyjmują postać potężnej, litej ściany lodu.

Nie prowadzą do nich wyznaczone ścieżki spacerowe, ale można się do nich dostać po kilkunastominutowym spacerze, kiedy zboczymy z ulicy Kardynała Karola Wojtyły. Zimą warto zachować tam ostrożność. Zwykle atrakcja dostępna jest tylko przez chwilę, bo przy pierwszym silniejszym ociepleniu lodowe kolosy roztapiają się lub tracą stabilność i spadają na ziemię.

Zimowe lodospady powinny jednak utrzymać się w najbliższych dniach, ponieważ zima pokazuje także swoje groźne oblicze w postaci silnych mrozów. Już teraz IMGW ostrzega przed temperaturą spadającą nocami poniżej -10 stopni Celsjusza.

Autorka/Autor: kp/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

