Po wypadku na Giewoncie. "Trzeba w odpowiednim miejscu powiedzieć sobie: dość"

Giewont, burza, zła pogoda
"Rodzaj obrażeń, które odnoszą ofiary, jest nieprzewidywalny"
W piątek w Tatrach siedem osób zostało rannych podczas burzy. Na antenie TVN24 lekarz i ratownik górski Sylweriusz Kosiński wyjaśnił, dlaczego załamanie pogody w górach jest szczególnie niebezpieczne. Zaapelował do turystów o zachowanie rozsądku.

W piątek w Tatrach szalały burze, a do szczególnie niebezpiecznego zjawiska doszło niedaleko szczytu Giewontu. Wskutek uderzeń piorunów poszkodowanych zostało siedem osób, w tym jedna poważnie. W sobotę wciąż pozostawała ona pod opieką lekarzy, a pozostali turyści opuścili szpital.

Nieprzewidywalne obrażenia

Lekarz z zakopiańskiego szpitala Sylweriusz Kosiński opowiadał w rozmowie z reporterem TVN24 Maciejem Stasińskim, dlaczego zła pogoda w górach jest szczególnie niebezpieczna.

- Burze w górach występują częściej ze względu na ukształtowanie terenu i specyficzne warunki górskie. Tych dni burzowych jest więcej, więc zagrożenie jest automatycznie większe - wyjaśnił lekarz.

Kolejny czynnikiem zwiększającym niebezpieczeństwo jest teren. Jak zauważył Kosiński, po uderzeniu pioruna przemieszcza się po skałach, a nie po glebie. Potęguje to ryzyko obrażeń.

- Rodzaj obrażeń, które odnoszą ofiary, jest nieprzewidywalny. Mamy do czynienia zarówno z oparzeniami, z obrażeniami mechanicznymi, jak również z obrażeniami bardzo rzadko występującymi, określanymi mianem balistycznych, które powstają od przemieszczających się z dużą prędkością kawałków skał - wytłumaczył.

Wobec gór trzeba zachować pokorę

Kosiński, który jest również ratownikiem TOPR, apeluje, by jeśli zapowiada się na burzę - a tym bardziej, gdy żywioł już szaleje - nie wybierać się w góry.

- Tak samo piorun, tak samo lawina, tak samo gwałtowne załamanie pogody są w górach po prostu nieprzewidywalne - przyznał lekarz. - Bardzo ważna jest ogromna pokora wobec siły gór i zagrożeń górskich. Trzeba w odpowiednim miejscu powiedzieć sobie "dość" i zawrócić w bezpieczne rejony, tam gdzie tych zagrożeń po prostu nie ma - podsumował.

Dlaczego burza w górach jest szczególnie niebezpieczna? Opowiada doktor Sylweriusz Kosiński
Tagi:
Krzysztof Posytek
