Zima zaatakowała w piątek wieczorem. W poniedziałek bez prądu wciąż są tysiące odbiorców

Brak energii elektrycznej to konsekwencja intensywnych i obfitych opadów śniegu w minione dni, kiedy to pod naporem ciężkiego, mokrego śniegu zerwane zostały linie średniego napięcia, a łamiące się gałęzie i drzewa uszkodziły słupy i linie energetyczne.

Małopolska: kolejna doba rozpoczęła się bez prądu

Podkarpacie: trudne usuwanie awarii na terenach zalesionych

Boczar zapewnił, że służby cały czas pracują nad usunięciem awarii i robią wszystko, aby do końca dnia energia popłynęła do wszystkich. Najpoważniejsza sytuacja jest na terenach zalesionych, gdzie dostęp do linii energetycznych i stacji transformatorowych jest utrudniony.