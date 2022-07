Pleń pełzał po szlaku w Beskidach. "Wierzono, że spotkanie go przynosi nieszczęście"

Do tej pory nikt nie wie po co, ani dokąd pełznie pleń

Pan Tomasz przekazał, że nie był to przyjemny widok. - Jest bardzo ciekawy i rzadki, ale przyjemny nie jest. Jednak wiedziałem, co to jest, i pozwoliło mi to nie panikować. Z przodu jest najwięcej larw, a z tyłu się to wygłusza i jest ich mniej. Z boku też próbują iść, stąd też robią się takie jakby palce. Super to wygląda w zbliżeniu - mówił.

Dodał, że nie zna kierunku wędrującego plenia. - Do tej pory nikt nie wie po co, ani dokąd one pełzną. Z tego, co czytałem, kiedyś wierzono, że spotkanie plenia przynosi nieszczęście. Ale z drugiej strony wyczytałem, że kiedyś tatrzańscy górale zbierali i suszyli pleń, by potem rozsypać go przy oborze. Wtedy miało to sprawić, że bydło i zwierzęta będą się lepiej chować - powiedział.