Planujecie spędzić długi weekend nad wodą? Oto najcieplejsze i najzimniejsze akweny w Polsce

Do Polski znów zmierzają upały. Za sprawą gorących mas, temperatura powietrza w wielu miejscach kraju przekroczy 30 stopni Celsjusza. Poza tym nadchodzący długi weekend zapowiada się na ogół pogodnie i słonecznie, dlatego aura będzie zachęcać do wypoczynku nad wodą.

Temperatura wody nad morzem

Synoptycy IMGW przekazali, że nad Bałtykiem w piątek o godz. 8 najwyższa temperatura wody została odnotowana w Gdyni i Władysławowie - miała 18,1 st. C. Zbliżoną wartość zarejestrowano także w całej Zatoce Puckiej oraz w Trzebieżu nad brzegiem Zalewu Szczecińskiego. Najchłodniej było zaś w Ustce , gdzie woda miała 15,2 st. C. W pozostałych stacjach pomiarowych nad polskim morzem było około 16-17 st. C.

Temperatura wody na Pojezierzu Pomorskim i Wielkopolskim

W przypadku Pojezierza Pomorskiego i Wielkopolskiego najwyższą temperaturę odnotowano w największym akwenie województwa lubuskiego - Jeziorze Sławskim. Temperatura sięgnęła dokładnie 20 st. C. Podobnie było w przypadku jezior Gopło i Komorze. Z kolei najniższą wartość zanotowano w jeziorze Gardno. Było tam 15,2 st. C.

Temperatura wody na Pojezierzu Mazurskim

Zdecydowanie cieplej było rano w zbiornikach Pojezierza Mazurskiego. Praktycznie we wszystkich jeziorach temperatura sięgnęła 19-20 st. C. Najcieplejsza była woda w jeziorach Białym Augustowskim i Rajgrodzkim - 20,6 st. C, zaś najchłodniejsza - w jeziorze Hańcza (18,7 st. C.).