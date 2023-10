Śnieg spadł w Suwałkach

W piątkowy poranek na południowym wschodzie kraju termometry przy gruncie pokazały ponad 10 stopni Celsjusza, ale zupełnie inna aura panowała na północy. Jak wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w Suwałkach temperatura na wysokości 5 centymetrów nad ziemią wyniosła 0 st. C. Niewiele wyższa, bo 0,3 st. C, została odnotowana na wysokości 2 metrów.

"W Suwałkach już zima"

W weekend północno-wschodnia Polska pozostanie biegunem zimna. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie 5 st. C, a niebo będzie pochmurne z opadami mżawki lub słabego deszczu. To spory kontrast w porównaniu do Śląska i Małopolski, gdzie prognozowane jest nawet 22 st. C.