Pierwszy śnieg na Kasprowym Wierchu. "Naprawdę jest zaskoczenie"

W Polsce gwałtownie się ochłodziło. Jeszcze we wtorek lokalnie temperatura była bliska upałowi , a już kilka dni później z prognoz wynikało, że w niektórych miejscach będzie mniej niż 10 stopni w najcieplejszej chwili dnia.

W niedzielę temperatura powietrza na szczycie Kasprowego Wierchu spadła prawie do -3 st. C. Z uwagi na silniejsze porywy wiatru odczuwalnie było jeszcze zimniej. Co więcej - pojawił się pierwszy śnieg tej jesieni.