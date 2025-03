Rozpoczęła się meteorologiczna wiosna

Pierwszy dzień meteorologicznej wiosny co roku przypada na 1 marca. Data ta została przyjęta przez meteorologów i klimatologów po to, aby móc porównywać okresy o takiej samej długości i obliczać dane statystyczne. Wiosna meteorologiczna potrwa do 31 maja.

Kiedy przywitamy astronomiczną i kalendarzową wiosnę?

W Polsce początek astronomicznej wiosny przypadnie dokładnie 20 marca o godzinie 10.01 czasu środkowoeuropejskiego. Będzie to moment równonocy wiosennej, kiedy to Słońce przechodzi przez jeden z punktów przecięcia się ekliptyki i równika niebieskiego. Dzień później, 21 marca, jak co roku przywitamy wiosnę kalendarzową, która potrwa do 21 czerwca.