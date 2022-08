Perseidy 2022. Za nami "noc spadających gwiazd"

Nie oznacza to jednak, że całkowicie straciliśmy szanse na zobaczenie "spadających gwiazd" w tym roku. Chociaż szczyt aktywności roju minął, meteory wciąż widoczne będą na nocnym niebie. Jak zapowiada NASA , Perseidy zaczną słabnąć około 21-22 sierpnia, a do 1 września ustaną całkowicie.

Perseidy - co to?

Meteory, potocznie zwane spadającymi gwiazdami, to zjawiska powstające podczas przelotu przez atmosferę drobin skalnych z przestrzeni kosmicznej, zwanych meteoroidami. Zdecydowana ich większość ulega zniszczeniu w atmosferze. Wyjątkowo jasne meteory zwane są bolidami, a jeśli skała, która wleciała w atmosferę, zdołała przetrwać i dotrzeć do powierzchni Ziemi, to będziemy mieć do czynienia z meteorytem.