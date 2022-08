Perseidy 2022. Gdzie pogoda będzie sprzyjać obserwacji Łez świętego Wawrzyńca

W nocy z piątku na sobotę przypada "noc spadających gwiazd". Najlepsze warunki do oglądania maksimum roju Perseidów będą na północy kraju - przekazała synoptyk IMGW Ilona Bazyluk. W idealnych warunkach można dostrzec nawet do około 100 spadających meteorów w ciągu godziny. Tym razem jednak obserwacje utrudni Księżyc, który w nocy z czwartku na piątek był w superpełni. To nie znaczy jednak, że nie mamy szans na dostrzeżenie "spadających gwiazd".

Perseidy - co to?

Meteory, potocznie zwane spadającymi gwiazdami, to zjawiska powstające podczas przelotu przez atmosferę drobin skalnych z przestrzeni kosmicznej, zwanych meteoroidami. Zdecydowana ich większość ulega zniszczeniu w atmosferze. Wyjątkowo jasne meteory zwane są bolidami, a jeśli skała, która wleciała w atmosferę, zdołała przetrwać i dotrzeć do powierzchni Ziemi, to będziemy mieć do czynienia z meteorytem.