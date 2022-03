Pełnia Robaczego Księżyca na Waszych zdjęciach

Pełnia Robaczego Księżyca 2022. Skąd nazwa

Dlaczego marcowa pełnia nazywana jest Pełnią Robaczego Księżyca? Według rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, kiedy temperatura powietrza stopniowo rośnie, a ściskający glebę mróz odpuszcza, na powierzchnię ziemi wydostają się dżdżownice i inne robaki. Pozostawiają one na glebie liczne ślady. To właśnie na cześć tych małych stworzeń Indianie ukuli to wyrażenie.