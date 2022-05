Pełnia Kwiatowego Księżyca. Pokazaliście, jaka była piękna

Pełnia Kwiatowego Księżyca. Skąd nazwa?

Pełnię w tym miesiącu nazywa się Kwiatowym Księżycem, co jest związane z intensywnym rozkwitaniem roślin o tej porze roku. Oryginalne pochodzenie nazw nadawanych każdej pełni sięga do tradycji rdzennych Amerykanów.

Inne określenia dla majowej pełni to Księżyc Kukurydzy, ponieważ w tym miesiącu ją wysiewano, oraz Mleczny Księżyc, gdyż na ten okres przypadał czas zwiększonej mleczności krów. Niektóre źródła określają ją również jako Zajęczy Księżyc, ale ta nazwa jest częściej używana do określenia pełni marcowej.

Pełnia Księżyca - jak powstaje to zjawisko

Pełnia jest jedną z czterech faz Księżyca. Dochodzi do niej, kiedy nasz Srebrny Glob znajduje się w opozycji do Słońca, czyli po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce. Podczas pełni tarcza Księżyca jest widoczna w całości, ponieważ jest w pełni oświetlona przez światło słoneczne. W tym samym czasie druga strona nie jest oświetlona w ogóle. Co ile czasu jest pełnia? Pełnia występuje średnio co 29,5 dnia.