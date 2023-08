Superpełnia w obiektywach Reporterów 24

Niebieski Księżyc

To była druga pełnia w sierpniu. Pierwszą - Księżyc Jesiotrów - mogliśmy podziwiać 1 sierpnia. To zjawisko nazywane jest mianem Niebieskiego Księżyca (ang. Blue Moon ). Istnieje też starsza, rzadko używana definicja, według której "niebieska" jest trzecia spośród czterech pełni w astronomicznej porze roku. W języku angielskim występuje nawet związek frazeologiczny "once in a blue moon", oznaczający coś tak rzadkiego właśnie jak Niebieski Księżyc.

- Blue Moon występuje nieczęsto, bo odległość od pełni do pełni to 29,5 doby. Stąd pierwsza pełnia w miesiącu musi nastąpić w pierwszej dobie miesiąca, by ta druga pełnia nastąpiła w ostatniej - tłumaczył wicedyrektor Planetarium Śląskiego, Damian Jabłeka. - To, z czym będziemy mieli do czynienia w nocy z 30 na 31 sierpnia, to złożenie kalendarza księżycowego, astronomicznego, z kalendarzem urzędowym.