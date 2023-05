Kwiatowy Księżyc zalśni na niebie. Kiedy przypadnie pełnia?

Punkt kulminacyjny majowej pełni, nazywanej Pełnią Kwiatowego Księżyca, nastąpi w piątek 5 maja o godzinie 19.34 czasu środkowoeuropejskiego letniego. Oznacza to, że jeśli niebo będzie pogodne, warto spojrzeć w niebo w nocy z piątku na sobotę.

Pełnia Kwiatowego Księżyca. Skąd nazwa?

Majową pełnię nazywa się Kwiatowym Księżycem, co jest związane z intensywnym rozkwitaniem roślin o tej porze roku. Oryginalne pochodzenie nazw pełni sięga do tradycji rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Wśród gatunków, które mogły zainspirować ich do jej nadania, znajduje się czosnek niedźwiedzi, wiesiołek, łubin czy zawilec.