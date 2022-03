Jutro Pełnia Robaczego Księżyca. Kiedy warto spojrzeć w niebo

W piątek o godzinie 8.20 Księżyc znajdzie się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce. Oznacza to pełnię. W tym czasie półkula naszego naturalnego satelity skierowana w stronę Ziemi będzie cała oświetlona i okrągła. Jeśli niebo będzie bezchmurne, to tarcza Srebrnego Globu powinna być dobrze widoczna w całym kraju. Pełnia jest oznaką nadchodzącej wiosny.

Pełnia Robaczego Księżyca

Rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej nazywają marcową pełnię Pełnią Robaczego Księżyca, a to dlatego, że kiedy temperatura powietrza stopniowo rośnie, a ściskający glebę mróz odpuszcza, na powierzchnię ziemi wydostają się dżdżownice i inne robaki. Pozostawiają na glebie liczne ślady. To właśnie na cześć tych małych stworzeń Indianie z Ameryki Północnej ukuli to wyrażenie. Zatem uważnie patrzcie pod nogi, niewykluczone, że na swojej drodze spotkacie żyjątko, które dopiero co opuściło krainę ciemności.