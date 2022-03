Rekordowa liczba nietoperzy spędziła zimę w Puszczy Romnickiej

Aż 803 nietoperze przezimowały na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej. Według przeprowadzonych obserwacji były to osobniki kilku różnych gatunków. Jak mówią pracownicy Parku, liczba zwierząt była większa, gdyż do preferowanych przez nie warunków przystosowano więcej piwnic.

Kilka różnych gatunków

- Nietoperze mają to do siebie, że jak przygotowane jest jakieś zimowisko z odpowiednimi warunkami, to trafiają tam co roku kolejne osobniki. Stąd ich liczba wzrasta - powiedział dyrektor Parku Jaromir Krajewski.