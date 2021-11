Efekty przyjęcia trzeciej dawki szczepionki. Analizy izraelskich badaczy

czytaj dalej

W niedzielę w Glasgow rozpoczęła się konferencja klimatyczna ONZ - COP26. - Mówimy o tym, że jest to szczyt ostatniej szansy. Dlatego że jeśli nie uda się dojść do takich poziomów deklaracji, chodzi o cięcia emisji przez państwa, które pozwolą nam faktycznie zabezpieczyć ten wzrost temperatury nie wyższym niż 1,5 st. Celsjusza, to będziemy mieli rok straty - mówiła w "Faktach po Faktach" Katarzyna Karpa-Świderek z WWF Polska. Fizyk Marcin Popkiewicz dodał, że zmiana klimatu "spowodowana jest głównie naszymi emisjami dwutlenku węgla, przede wszystkim ze spalania paliw kopalnych".