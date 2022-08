Zagrożenie osuwiskami w dwóch województwach. RCB przekazuje ostrzeżenia Centrum Geozagrożeń

"Jeśli budynki stoją na terenie osuwiskowym..."

RCB zamieściło na Twiterze infografikę, w której apeluje o czujność do mieszkańców, których budynki stoją na terenie osuwiskowym. Wskazano, by zwracać uwagę na to, czy na ścianach budynków nie pojawiają się pęknięcia, a same budowle nie znajdują się na podłożu, w którym zauważyć można szczeliny i zapadnięcia gruntu. Ponadto należy zwracać uwagę, czy linie energetyczne i gazociągi nie zostały uszkodzone, a także na ilość wód gruntowych i ewentualne zmiany poziomu wody w studniach.