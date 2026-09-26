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Ostrzeżenie w Tatrach. Lawiny mogą schodzić samoistnie

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Dolina Pięciu Stawów. Widok na Granaty
Prognoza pogody na sobotę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: pogoda.topr.pl
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W Tatrach w sobotę można spodziewać się znacznego ocieplenia. Jak ostrzega TOPR, to może doprowadzać nawet do samoistnego schodzenia lawin z ciężkiego, mokrego śniegu. Obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.

Po opadach śniegu w wyższych partiach Tatr nadal panują zimowe warunki. Szlaki przykryte są warstwą śniegu, co utrudnia orientację w terenie, a w wielu miejscach występuje oblodzenie. Zapowiadany na sobotę znaczny wzrost temperatury może dodatkowo zwiększyć zagrożenie lawinowe. Według prognoz temperatura na Kasprowym Wierchu wzrośnie do 12 stopni Celsjusza.

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"Wzrost temperatury będzie sprzyjał występowaniu zjawiska lawin samoistnych z ciężkiego, mokrego śniegu. Lawin tych możemy się spodziewać szczególnie na stokach o podłożu trawiastym i skalnym" - ostrzegają ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach

Powyżej 1900 m n.p.m. obowiązuje pierwszy, niski stopień zagrożenia lawinowego. Mimo najniższego stopnia w pięciostopniowej skali, w określonych warunkach możliwe jest schodzenie lawin, zwłaszcza na stromych stokach.

"Prosimy o roztropne planowanie wyjść górskich, nie zalecamy wycieczek powyżej górskich schronisk" - apeluje TOPR, przypominając o konieczności sprawdzania prognoz pogody przed wyjściem w góry.

Źródło: PAP
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Tagi:
pogodaGóryTatry
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