"Uwaga! Dziś i jutro (30/31.10) prognozowany silny wiatr. Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz, nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami." - alert RCB o takiej treści został wysłany we środę rano do odbiorców w powiatach: koszalińskim, sławieńskim, Koszalinie (woj. zachodniopomorskie) oraz lęborskim, puckim, słupskim, wejherowskim i Słupsku (woj. pomorskie).

W środę około południa RCB poinformowało, że alert został wysłany także do odbiorców na terenie Gdańska, Gdyni, Sopotu i powiatu nowodworskiego w województwie pomorskim.

Alert RCB. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem

Eksperci przypomnieli, że w przypadku silnego wiatru powinniśmy usunąć z parapetów i podwórek przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr. Należy zapewnić bezpieczeństwo zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz. Możemy przygotować też oświetlenie zastępcze, czyli latarki z zapasem baterii - podmuchy mogą uszkodzić linie energetyczne.

Powinniśmy zachować ostrożność podczas jazdy samochodem: po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, po drugie - przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę.

Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze.

Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.