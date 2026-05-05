Front burzowy wkracza do Polski. Są ostrzeżenia IMGW

Pogoda w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed niebezpiecznymi warunkami. W części kraju obowiązują żółte alarmy przed burzami i silnym wiatrem. Z prognozy zagrożeń wynika, że zagrzmieć może także w kolejnych dniach.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali. Dodatkowo opublikowano także prognozę zagrożeń meteorologicznych na kolejne dni.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Żółte alarmy przed burzami wydano w województwie dolnośląskim, w powiatach: zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra.

W wymienionych regionach prognozowane są burze, którym lokalnie będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 do 25 l/mkw. oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 16 do 23 we wtorek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

IMGW wydało ostrzeżenia najniższego stopnia w województwach:

  • małopolskim, w powiecie suskim;
  • śląskim, w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, lokalnie w porywach do 70 km/h, z południa i południowego zachodu.

Alarmy będą w mocy od północy do godziny 7 w środę.

Prognoza zagrożeń na czwartek

IMGW prognozuje, że burze mogą pojawić się także w czwartek. Synoptycy planują wydać alarmy w województwach: wielkopolskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim i śląskim.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
