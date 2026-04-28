Polska Ostrzeżenia IMGW. Nawet -8 stopni przy gruncie. Alarmy w całym kraju

Prognoza pogody na wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

Żółte alarmy wydano w województwach:

pomorskim ;

zachodniopomorskim ;

lubuskim ;

wielkopolskim ;

dolnośląskim ;

opolskim ;

śląskim ;

małopolskim ;

łódzkim ;

świętokrzyskim ;

podkarpackim ;

lubelskim ;

mazowieckim ;

podlaskim ;

kujawsko-pomorskim ;

warmińsko-mazurskim.

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -1 do około -4 stopni Celsjusza, przy gruncie od -4 do około -8 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenia będą ważne od godziny 22 we wtorek do godziny 7 w środę.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Wiosenne przymrozki w Polsce Źródło: Maciej Zieliński, Adam Ziemienowicz/PAP