Polska

Ostrzeżenia IMGW. Nawet -8 stopni przy gruncie. Alarmy w całym kraju

Nocne przymrozki
Prognoza pogody na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed przymrozkami. We wszystkich województwach obowiązują żółte alarmy.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

Żółte alarmy wydano w województwach:

  • pomorskim;
  • zachodniopomorskim;
  • lubuskim;
  • wielkopolskim;
  • dolnośląskim;
  • opolskim;
  • śląskim;
  • małopolskim;
  • łódzkim;
  • świętokrzyskim;
  • podkarpackim;
  • lubelskim;
  • mazowieckim;
  • podlaskim;
  • kujawsko-pomorskim;
  • warmińsko-mazurskim.

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -1 do około -4 stopni Celsjusza, przy gruncie od -4 do około -8 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenia będą ważne od godziny 22 we wtorek do godziny 7 w środę.

Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

