Ostrzeżenia IMGW. Nawet -8 stopni przy gruncie. Alarmy w całym kraju
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki
Żółte alarmy wydano w województwach:
- pomorskim;
- zachodniopomorskim;
- lubuskim;
- wielkopolskim;
- dolnośląskim;
- opolskim;
- śląskim;
- małopolskim;
- łódzkim;
- świętokrzyskim;
- podkarpackim;
- lubelskim;
- mazowieckim;
- podlaskim;
- kujawsko-pomorskim;
- warmińsko-mazurskim.
Prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -1 do około -4 stopni Celsjusza, przy gruncie od -4 do około -8 stopni Celsjusza.
Ostrzeżenia będą ważne od godziny 22 we wtorek do godziny 7 w środę.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com