Polska Uwaga na silny wiatr. IMGW wydał alarmy Anna Bruszewska, Oprac. Franciszek Wajdzik |

Prognoza pogody na środę Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Żółte alarmy przed silnym wiatrem zostały wydane w województwie podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, Krosno.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru fenowego o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do około 70 km/h, z południowego zachodu i południa.

Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 10 do godziny 16 w środę.

Ostrzeżenia IMGW Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Prędkość i siła wiatru - jak je określamy Źródło: Adam Ziemienowicz, Maciej Zieliński/PAP