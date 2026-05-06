Uwaga na silny wiatr. IMGW wydał alarmy
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr
Żółte alarmy przed silnym wiatrem zostały wydane w województwie podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, Krosno.
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru fenowego o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do około 70 km/h, z południowego zachodu i południa.
Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 10 do godziny 16 w środę.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
