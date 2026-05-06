Uwaga na silny wiatr. IMGW wydał alarmy

Silny wiatr
Prognoza pogody na środę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne. W części kraju obowiązują żółte alarmy przed silnym wiatrem. Sprawdź szczegóły.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Żółte alarmy przed silnym wiatrem zostały wydane w województwie podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, Krosno.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru fenowego o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do około 70 km/h, z południowego zachodu i południa.

Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 10 do godziny 16 w środę.

Ostrzeżenia IMGW
Ostrzeżenia IMGW
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Prędkość i siła wiatru - jak je określamy
Prędkość i siła wiatru - jak je określamy
Źródło: Adam Ziemienowicz, Maciej Zieliński/PAP

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Olivier DIRSON/AdobeStock

Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
