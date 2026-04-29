Polska Poranek na żółto w całej Polsce. IMGW ostrzega Oprac. Franciszek Wajdzik |

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

Żółte alarmy wydano w województwach:

pomorskim ;

zachodniopomorskim ;

lubuskim ;

wielkopolskim ;

dolnośląskim ;

opolskim ;

śląskim ;

małopolskim ;

łódzkim ;

świętokrzyskim ;

podkarpackim ;

lubelskim ;

mazowieckim ;

podlaskim ;

kujawsko-pomorskim ;

warmińsko-mazurskim.

Synoptycy prognozują spadek temperatury powietrza do -1 stopnia, a na północy, północnym wschodzie i centrum - do około -4 stopni Celsjusza. Przy gruncie może być od -3/-4 do nawet -8 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenia obowiązują od godziny 22 we wtorek do godz. 7 w środę.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

