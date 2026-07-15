Polska Uwaga na burze z ulewami. Ostrzeżenia nawet drugiego stopnia Oprac. Franciszek Wajdzik |

Pogoda na środę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: rafal.dlugosz/Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

Pomarańczowe alarmy wydano w województwach:

śląskim ;

małopolskim ;

podkarpackim ;

lubelskim , w powiatach: tomaszowskim, zamojskim, Zamość, biłgorajskim, janowskim, kraśnickim, opolskim;

mazowieckim , w powiatach: zwoleńskim, lipskim, radomskim, Radom, szydłowieckim, przysuskim;

łódzkim, poza północnymi i południowo-zachodnimi powiatami.

W wymienionych regionach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 do 55 l/mkw. Lokalnie z prawdopodobieństwem 30 procent spaść może do 70 l/mkw., oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie mogą pojawić się opady gradu. Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 8 w środę do końca dnia.

Ostrzeżenia IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami

Żółte alarmy przed burzami wydano w województwach:

opolskim ;

dolnośląskim , poza skrajnymi zachodnimi powiatami;

łódzkim , w powiatach: wieluńskim, wieruszowskim, sieradzkim;

wielkopolskim, w powiatach: kępińskim, ostrzeszowskim, ostrowskim, Kalisz, kaliskim, pleszewskim, jarocińskim, gostyńskim, krotoszyńskim, górowskim, rawickim.

Prognozowane są tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami wyniesie od 40 do 60 l/mkw. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h. Możliwe są opady gradu. Ostrzeżenia wygasną o godzinie 15 w środę.

Burza - zasady bezpieczeństwa Źródło zdjęcia: RCB

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.