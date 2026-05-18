Polska Uwaga na burze. Alarmy w kilku województwach Oprac. Franciszek Wajdzik |

Prognoza pogody na poniedziałek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: AdobeStock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Alarmy najniższego stopnia przed burzami wydano w województwach:

podkarpackim , w powiatach bieszczadzkim i leskim;

lubelskim , poza powiatami: biłgorajskim, janowskim, kraśnickim;

mazowieckim , poza powiatami przysuskim i szydłowieckim;

podlaskim , w południowych powiatach;

kujawsko-pomorskim , w powiatach: włocławskim, Włocławek, lipnowskim, rypińskim, brodnickim;

warmińsko-mazurskim, w powiatach: szczycieńskim, nidzickim, działdowskim, nowomiejskim.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 25 l/mkw., lokalnie 30 l/mkw. oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Oprócz alarmów synoptycy wydali także komunikat meteorologiczny na obszarze województw: mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego. Jest to krótki, aktualny komunikat informacyjny wydawany przez służby meteorologiczne. Według IMGW na zaznaczonym szarym kolorem obszarze utworzyły się rozproszone komórki burzowe, którym towarzyszą krótkotrwałe opady deszczu o natężeniu do 5 l/mkw. w ciągu 10 minut, skumulowane sumy opadów około 10 l/mkw. Lokalnie występują opady drobnego gradu.

Ostrzeżenia IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Burza - zasady bezpieczeństwa Źródło zdjęcia: RCB