Uwaga na burze. Alarmy w kilku województwach
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze
Alarmy najniższego stopnia przed burzami wydano w województwach:
- podkarpackim, w powiatach bieszczadzkim i leskim;
- lubelskim, poza powiatami: biłgorajskim, janowskim, kraśnickim;
- mazowieckim, poza powiatami przysuskim i szydłowieckim;
- podlaskim, w południowych powiatach;
- kujawsko-pomorskim, w powiatach: włocławskim, Włocławek, lipnowskim, rypińskim, brodnickim;
- warmińsko-mazurskim, w powiatach: szczycieńskim, nidzickim, działdowskim, nowomiejskim.
Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 25 l/mkw., lokalnie 30 l/mkw. oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie może spaść grad.
Oprócz alarmów synoptycy wydali także komunikat meteorologiczny na obszarze województw: mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego. Jest to krótki, aktualny komunikat informacyjny wydawany przez służby meteorologiczne. Według IMGW na zaznaczonym szarym kolorem obszarze utworzyły się rozproszone komórki burzowe, którym towarzyszą krótkotrwałe opady deszczu o natężeniu do 5 l/mkw. w ciągu 10 minut, skumulowane sumy opadów około 10 l/mkw. Lokalnie występują opady drobnego gradu.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.