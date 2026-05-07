Burze z gradem. IMGW wydał alarmy
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze
Alarmy pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w województwach:
- lubelskim;
- podkarpackim;
- świętokrzyskim, poza powiatami zachodnimi;
- mazowieckim, w powiatach lipskim i puławskim;
- małopolskim.
Prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 35 l/mkw. oraz porywy wiatru rozpędzające się do 70 kilometrów na godzinę. Lokalnie może sypnąć gradem.
Ostrzeżenia ważne będą od godziny 14 w czwartek do godz. 4 w piątek.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Źródło: IMGW
