Burze z gradem. IMGW wydał alarmy

Burze
Opady w Polsce w czwartek
Źródło: TVN24
Pogoda w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami. Wyładowaniom towarzyszyć będą silne porywy wiatru i opady deszczu. Może też pojawić się grad.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Alarmy pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w województwach:

  • lubelskim;
  • podkarpackim;
  • świętokrzyskim, poza powiatami zachodnimi;
  • mazowieckim, w powiatach lipskim i puławskim;
  • małopolskim.

Prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 35 l/mkw. oraz porywy wiatru rozpędzające się do 70 kilometrów na godzinę. Lokalnie może sypnąć gradem.

Ostrzeżenia ważne będą od godziny 14 w czwartek do godz. 4 w piątek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Groźne burze z piorunami
Źródło: PAP

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
