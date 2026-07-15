Polska Ostrzeżenia IMGW. Burze i nieznośny skwar Oprac. Franciszek Wajdzik |

Prognoza pogody na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

Pomarańczowe alarmy wydano w województwach:

śląskim ;

małopolskim ;

podkarpackim ;

świętokrzyskim ;

lubelskim , poza powiatami północnymi;

mazowieckim , w powiatach południowych;

łódzkim, poza północnymi i południowo-zachodnimi powiatami.

W wymienionych regionach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 do 55 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie z prawdopodobieństwem 30 procent spaść może do 70 l/mkw., a porywy wiatru osiągną prędkość do 75 kilometrów na godzinę. Ponadto mogą pojawić się opady gradu.

Ostatnie ostrzeżenia wygasną o północy w czwartek.

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Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

W części kraju spodziewany jest upał. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed nim pojawiły się w województwach:

lubuskim ;

zachodniopomorskim , w powiatach południowo-zachodnich;

wielkopolskim , poza powiatami północnymi i południowymi;

kujawsko-pomorskim , w powiatach południowych;

łódzkim , w powiatach północnych i wschodnich;

mazowieckim , w powiatach południowych i zachodnich;

lubelskim , w powiatach zachodnich;

świętokrzyskim , w powiatach: ostrowieckim, opatowskim, sandomierskim;

podkarpackim, w powiatach: Tarnobrzeg, tarnobrzeskim, stalowowolskim.

W wymienionych wyżej regionach temperatura maksymalna w czwartek wyniesie około 30 stopni Celsjusza, a w piątek - od 30 do 32 st. C. Termometry pokażą w nocy od 16 do 19 st. C.

Alarmy ważne będą od godz. 13 w czwartek, a wygasną o godz. 20 w piątek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.