Ostrzeżenia IMGW. Burze i nieznośny skwar
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze
Pomarańczowe alarmy wydano w województwach:
- śląskim;
- małopolskim;
- podkarpackim;
- świętokrzyskim;
- lubelskim, poza powiatami północnymi;
- mazowieckim, w powiatach południowych;
- łódzkim, poza północnymi i południowo-zachodnimi powiatami.
W wymienionych regionach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 do 55 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie z prawdopodobieństwem 30 procent spaść może do 70 l/mkw., a porywy wiatru osiągną prędkość do 75 kilometrów na godzinę. Ponadto mogą pojawić się opady gradu.
Ostatnie ostrzeżenia wygasną o północy w czwartek.
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Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał
W części kraju spodziewany jest upał. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed nim pojawiły się w województwach:
- lubuskim;
- zachodniopomorskim, w powiatach południowo-zachodnich;
- wielkopolskim, poza powiatami północnymi i południowymi;
- kujawsko-pomorskim, w powiatach południowych;
- łódzkim, w powiatach północnych i wschodnich;
- mazowieckim, w powiatach południowych i zachodnich;
- lubelskim, w powiatach zachodnich;
- świętokrzyskim, w powiatach: ostrowieckim, opatowskim, sandomierskim;
- podkarpackim, w powiatach: Tarnobrzeg, tarnobrzeskim, stalowowolskim.
W wymienionych wyżej regionach temperatura maksymalna w czwartek wyniesie około 30 stopni Celsjusza, a w piątek - od 30 do 32 st. C. Termometry pokażą w nocy od 16 do 19 st. C.
Alarmy ważne będą od godz. 13 w czwartek, a wygasną o godz. 20 w piątek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia
Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.