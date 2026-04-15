Tu w nocy temperatura spadnie poniżej zera. IMGW ostrzega

Nocny przymrozek
Warunki biometeo w środę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed przymrozkami. W północnych regionach obowiązują żółte alarmy. Sprawdź szczegóły.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

Żółte alarmy wydano w województwach:

  • zachodniopomorskim, w powiatach: koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;
  • pomorskim, poza powiatem człuchowskim;
  • warmińsko-mazurskim, w powiatach: nowomiejskim, iławskim, ostródzkim, elbląskim, Elbląg, braniewskim, bartoszyckim, lidzbarskim.

Miejscami temperatura powietrza obniży się do -1 st, C, przy gruncie do -3 st. C. Spadek temperatury poniżej 0 st. C będzie w większości krótkotrwały (2-3 godzinny).

Ostrzeżenia będą w mocy od północy do godziny 7 w czwartek.

Ostrzeżenia IMGW
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: kimson/Shutterstock

Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
deszcz, ulewa, wiosna
W weekend nawet 20 stopni, później przyjdzie duża zmiana
Minigejzery na parkingu lotniska
Gejzery wody na lotnisku. "Niewiarygodne, co się teraz dzieje"
Świat
Rekiny otoczyły skuter u wybrzeży Karoliny Północnej
Łowił ryby, nagle otoczyły go rekiny. Nagranie
Ciekawostki
Powódź w hrabstwie Cheboygan w stanie Michigan
Przerwane wały przeciwpowodziowe. Ewakuują mieszkańców
Świat
Skutkiem napływu saharyjskiego pyłu może być żółtobrunatny nalot
"Powietrze jest zapylone drobinkami pochodzącymi znad Sahary"
Polska
Deszczowy, wiosenny dzień
To będzie deszczowy dzień
Tornado w Kansas
"Myśleliśmy, że mamy jeszcze czas. Okazało się, że nie"
Świat
Bóbr wszedł do sklepu
"Był zdezorientowany, ubrany na brązowo". Pojawił się w sklepie
Ciekawostki
Opady deszczu nocą
Pogoda na noc i na środę. Co nas czeka
Wzburzone morze, fale, ocean
Zbadali rozmieszczenie rtęci w oceanach. Pomogły ptaki
Nauka
Start rakiety SpaceX
Niezwykłe widowisko po starcie rakiety SpaceX. Nagranie
Świat
Trzęsienie ziemi w Nevadzie
"Budynek dosłownie podskakiwał"
Świat
GettyImages-627229076
Kłopotliwe dziedzictwo barona narkotykowego. Jest decyzja o eutanazji
Świat
Deszczowa środa
Specyficzna sytuacja w pogodzie. Co nam przyniesie odcięty niż
Manat zaskoczył amerykańskich policjantów
Płukały łódź, gdy zauważyły tego olbrzyma
Świat
Opady deszczu, wiosna
Dziś radar opadów może wprowadzać w błąd. Dlaczego
Pył z Sahary na zdjęciach satelitarnych
Pył z Sahary dociera do Polski. Gdzie będzie go najwięcej
Wiosna, ptaki budzą się do życia
Dziś nawet 18 stopni, ale powieje dość silny wiatr
Włochy
W weneckim kanale unosiła się ogromna martwa ryba
Świat
W ten sposób Księżyca jeszcze nie widzieliśmy
Polskie mierniki hałasu poleciały w stronę Księżyca
Nauka
Deszcz, wiosna, deszczowo, ulewa, pogoda
We wtorek powieje silniejszy wiatr, u niektórych spadnie deszcz
Japonia
"To był dla mnie szok. Moje ubrania zrobiły się kompletnie czarne"
Świat
Przymrozki
Ostrzeżenia IMGW dla dwóch województw
Wale szare (Eschrichtius robustus) blisko mostu Golden Gate w San Francisco
W tym miejscu ginie ich niezwykle dużo. Badacze wiedzą, dlaczego
Świat
Pył saharyjski osadził się na karoserii
Pył znad Sahary w Polsce. Może spaść na ziemię wraz z deszczem
Belgia zakazuje używania automatycznych kosiarek
Nietypowy zakaz. Dotyczy robotów koszących i jeży
Świat
Reakcja suczki Sadie na powrót Christiny Koch do domu
Spotkanie po historycznym locie. Nagranie
Świat
Tajfun Sinlaku na zdjęciach satelitarnych
Supertajfun zmierza na ląd. Niesie ekstremalnie silny wiatr
Świat
Zatoka Gibraltarska
Wraki statków sprzed tysięcy lat odkryte u wybrzeży Hiszpanii
Świat
Susza w Karolinie Północnej zwiększa ryzyko wybuchu pożarów
Ze skutkami tego żywiołu będą mierzyć się przez całe dekady
Świat
