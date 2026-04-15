Polska Tu w nocy temperatura spadnie poniżej zera. IMGW ostrzega Oprac. Franciszek Wajdzik

Warunki biometeo w środę

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

Żółte alarmy wydano w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;

pomorskim , poza powiatem człuchowskim;

warmińsko-mazurskim, w powiatach: nowomiejskim, iławskim, ostródzkim, elbląskim, Elbląg, braniewskim, bartoszyckim, lidzbarskim.

Miejscami temperatura powietrza obniży się do -1 st, C, przy gruncie do -3 st. C. Spadek temperatury poniżej 0 st. C będzie w większości krótkotrwały (2-3 godzinny).

Ostrzeżenia będą w mocy od północy do godziny 7 w czwartek.

Ostrzeżenia IMGW Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.