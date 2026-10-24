Polska Ostrzeżenia IMGW dla siedmiu województw Oprac. Agnieszka Stradecka |

Prognoza pogody na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: lindamka/Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia drugiego stopnia - silny wiatr

Pomarańczowe ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydano w województwie dolnośląskim, w powiatach: lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych. W tych samych powiatach obowiązuje także alert RCB.

W powiatach tych prognozuje się wystąpienie silnego południowego wiatru o średniej prędkości do 45 kilometrów na godzinę, w porywach rozwijającego do 90 km/h. Alarmy będą w mocy w godzinach 8-18 w niedzielę.

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Ostrzeżenia pierwszego stopnia - silny wiatr

Alarmy pierwszego stopnia wydano w województwach:

dolnośląskim , w powiatach: zgorzeleckim, lubańskim, kłodzkim. Będą w mocy od godz. 8 w niedzielę do godz. 15 lub 18 tego samego dnia;

zachodniopomorskim , w powiatach: Szczecin, polickim, Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim. Alarmy obowiązywać mają w niedzielę w godz. 8-16;

pomorskim , w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Sopot, Gdańsk, nowodworskim. Będą w mocy w niedzielę w godz. 10-19;

śląskim , w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim. Będą obowiązywać w niedzielę w godz. 10-21;

małopolskim , w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim. Alarmy mają być w mocy w godz. 10-21 w niedzielę;

warmińsko-mazurskim , w powiatach: elbląskim, Elbląg, braniewskim. Tutaj ostrzeżenia będą obowiązywać w niedzielę w godz. 12-19;

podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim. Będą w mocy w niedzielę w godz. 13-19.

Prognozuje się wystąpienie dość silnego wiatru z południa o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach sięgającego do 75 km/h.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

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Prędkość i siła wiatru - jak je określamy Źródło zdjęcia: PAP/Adam Ziemienowicz