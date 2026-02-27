Cieplej, ale niebezpiecznie. Ostrzeżenia IMGW

Warunki biometeo w piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - roztopy

Alarmy pierwszego stopnia przed roztopami wydano w województwie pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, bytowskim, człuchowskim, chojnickim, kościerskim, starogardzkim, tczewskim, kwidzyńskim, gdańskim, Gdańsk, Gdynia, puckim, wejherowskim, lęborskim i kartuskim.

Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie tam od 2 do 5 stopni Celsjusza. Temperatura maksymalna wyniesie z kolei od 7 do 10 st. C. Powieje wiatr o średniej prędkości od 10 do 20 kilometrów na godzinę, w porywach w niedzielę 1.03 do 50 km/h, z kierunków południowych, w niedzielę skręcający na zachodni.

Alarmy wejdą w życie w piątek o godzinie 10 i wygasną w niedzielę o godz. 20.

Ostrzeżenia IMGW Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Opracowała redakcja tvnmeteo.pl