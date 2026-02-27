Logo TVN24
Polska

Cieplej, ale niebezpiecznie. Ostrzeżenia IMGW

Odwilż, śnieg, roztopy
Warunki biometeo w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda w Polsce. IMGW ostrzega przed wezbraniami rzek. Miejscami wciąż obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed roztopami. Sprawdź, gdzie mieć się na baczności.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - roztopy

Alarmy pierwszego stopnia przed roztopami wydano w województwie pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, bytowskim, człuchowskim, chojnickim, kościerskim, starogardzkim, tczewskim, kwidzyńskim, gdańskim, Gdańsk, Gdynia, puckim, wejherowskim, lęborskim i kartuskim.

Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie tam od 2 do 5 stopni Celsjusza. Temperatura maksymalna wyniesie z kolei od 7 do 10 st. C. Powieje wiatr o średniej prędkości od 10 do 20 kilometrów na godzinę, w porywach w niedzielę 1.03 do 50 km/h, z kierunków południowych, w niedzielę skręcający na zachodni.

Alarmy wejdą w życie w piątek o godzinie 10 i wygasną w niedzielę o godz. 20.

Ostrzeżenia IMGW
Ostrzeżenia IMGW
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Opracowała redakcja tvnmeteo.pl

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

pogodaPolska
