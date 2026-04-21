Polska Ostrzeżenia IMGW dla całego kraju Oprac. Franciszek Wajdzik

Prognoza pogody na wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

Żółte alarmy przed przymrozkami wydano na terenie całego kraju.

Na przeważającym obszarze, prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -2 do -1 stopnia Celsjusza, lokalnie -4 st. C, przy gruncie od -6 do -2 st. C.

Ostrzeżenia będą ważne od godziny 23 we wtorek do godziny 7 w środę.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Wiosenne przymrozki w Polsce Źródło: Maciej Zieliński, Adam Ziemienowicz/PAP