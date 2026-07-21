Polska Blisko Braniewa mocno wezbrała rzeka. Wciąż pada deszcz Oprac. Agnieszka Stradecka |

Rzeka Lipówka gm. Braniewo - wzrost poziomu wody Źródło wideo: TVN24

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We wtorek nad Polską przechodzi strefa kłębiących się chmur deszczowych, a na Bałtyku szaleje sztorm. Warunki te sprzyjają wzrostom stanów wody w polskich rzekach, spośród których wiele jest napełnionych po ostatnich opadach.

Przekroczone stany ostrzegawcze

Według danych przedstawionych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, około godziny 13.30 stan ostrzegawczy przekroczony był na pięciu stacjach hydrologicznych. Wysoki poziom wody odnotowano na Martwej Wiśle w Sobieszewie, Gwdzie w Ptuszy, Pisie w Giżycku, Ełku w Prostkach i Węgorapie w Węgorzewie.

Jak poinformował we wtorek rzecznik prasowy Wód Polskich w Gdańsku Bogusław Pinkiewicz, w okolicy wsi Rogity na rzece Lipówce (pow. braniewski) znacznie wzrósł poziom wody. Żeby rzeka nie zalała drogi powiatowej, strażacy zabezpieczyli jej brzegi workami z piaskiem. Rzecznik dodał, że na razie nie są znane powody, dla których rzeka znacznie wezbrała.

- Żeby zapobiec jej wylaniu, strażacy zabezpieczyli wały przeciwpowodziowe, układając na nich worki z piaskiem. W tym momencie sytuacja jest całkowicie opanowana - wyjaśnił Pinkiewicz.

Rzeka Lipówka gm. Braniewo - wzrost poziomu wody Źródło: TVN24

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW

W związku z intensywnymi opadami deszczu w części kraju obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne. Ostrzeżenie drugiego stopnia wydano dla wschodniego wybrzeża Bałtyku oraz zlewni następujących rzek: Martwej Wisły, Węgorapy, Górnego Ełku, Górnej Legi i Pisy.

W pozostałej części Wybrzeża, na Zalewach Szczecińskim i Wiślanym oraz wielu zlewniach północno-wschodniej Polski obowiązywały natomiast ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. W części kraju obowiązują także alarmy meteorologiczne IMGW.

Ostrzeżenia hydrologiczne Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest alarm hydrologiczny drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych".

Czym jest alarm hydrologiczny pierwszego stopnia

Ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia oznacza zagrożenie umiarkowane. Stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym przewidywany jest gwałtowny wzrost stanu wody.