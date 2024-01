Stany wody w rzekach wciąż wysokie. Alerty hydrologiczne IMGW

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW

Alerty drugiego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych obowiązują natomiast na zlewniach w województwach: lubelskim (odcinek Wieprza od zb. Nielisz do ujścia Bystrzycy, odcinek Bugu do ujścia Uherki), mazowieckim (Wisła od ujścia Narwi do Zb. Włocławek), podlaskim (Biebrza), warmińsko-mazurskim (Pasłęka od Wałszy do ujścia), pomorskim (Reda), zachodniopomorskim (Parsęta od Radew do ujścia), lubuskim (Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru, Warta dolna od Noteci do ujścia), łódzkim (Ner). Ostrzeżenia zaczną wygasać o godz. 11 w środę, a ostatnie stracą ważność o godz. 12 w czwartek.