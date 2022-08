Skutki burzy w Ostrowie Wielkopolskim. Podtopiony szpital, ulice zamieniły się w rzeki

Wtorkowe burze przyniosły ze sobą liczne podtopienia i zalania. Szczególnie groźnie było w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie strażacy musieli interweniować co najmniej 200 razy. Zalany został szpital oraz inne budynki użyteczności publicznej.

Jak informował we wtorek wieczorem starszy brygadier Jacek Wiśniewski ze Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, podtopienia są wynikiem intensywnych opadów deszczu, które we wtorek przeszły nad miastem. Szacuje się, że spadło tam ponad 40 litrów wody na metr kwadratowy, co spowodowało zalania ulic i budynków.