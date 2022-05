Orły przednie w Karpatach kończą wysiadywanie jaj. Ornitolog: jeśli nie pojawią się załamania pogody, to większość par szczęśliwie odchowa potomstwo

Orły przednie kończą wysiadywanie jaj w Karpatach. Jak przekazał koordynator Komitetu Ochrony Orłów Regionu Podkarpackiego dr Marian Stój, "do lęgów przystąpiło około 70 procent par". Dodał, że "większość szczęśliwie odchowa potomstwo", jeżeli nie przeszkodzą im ulewy lub gwałtowne burze. Zaznaczył, że orzeł przedni to "jeden z najrzadziej występujących w naszym kraju" ptaków szponiastych.

- Lęgi zapowiadają się optymistycznie. Jeśli nie pojawią się załamania pogody, na przykład długotrwałe ulewy, czy gwałtowne burze, to większość par, która przystąpiła do lęgu szczęśliwie odchowa potomstwo - powiedział w piątek ornitolog dr Marian Stój, koordynator Komitetu Ochrony Orłów Regionu Podkarpackiego. Dodał, że "do lęgów przystąpiło około 70 procent par". Przypomniał, że samice orłów przednich składają jedno lub dwa jaja, a wysiadywanie trwa 40 dni.