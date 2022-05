Zadomowiły się w lesie i nie chcą go opuszczać. Zmiana planów wobec byków z Opolszczyzny

czytaj dalej

Od 19 maja do 19 czerwca przypada sezon aktywności meteorów z gwiazdozbioru Herkulesa. Chociaż tau Herkulidy nie dają najczęściej imponujących pokazów, wiele wskazuje na to, że w tym roku będzie inaczej. Co więcej, będziemy mieli szansę, by obserwować je także z Polski.