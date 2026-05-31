Możliwa trąba powietrzna w Balcarzowicach w województwie opolskim. "Stodoła poskładała się jak Lego"

Zniszczenia w miejscowości Balcarzowice (30.05.2026)
"Jak możesz, to przyjedź, bo jesteśmy po tornadzie". Sołtys Balcarzowic o zniszczeniach po burzy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
W sobotę południe Polski nawiedziły burze niosące silny wiatr. W jednej z miejscowości na Opolszczyźnie mogła wystąpić trąba powietrzna. Pogoda doprowadziła do poważnych szkód także w województwie śląskim. Mieszkańcy opowiadają o zniszczeniach.

W sobotę przez Polskę przetoczył się front atmosferyczny, który niósł burze. Wyładowaniom towarzyszyły intensywne opady deszczu i bardzo silny wiatr. Pogoda była najgroźniejsza na południu kraju.

Możliwa trąba powietrzna na Opolszczyźnie

Sytuacja było bardzo niebezpieczna w miejscowości Balcarzowice w województwie opolskim. Polscy Łowcy Burz przekazali wyniki wstępnej analizy, które wskazują, że rozwinęła się tam trąba powietrzna, która osiągnęła co najmniej stopień IF2 w międzynarodowej skali Fujity. Oznacza to prędkość wiatru około 200 kilometrów na godzinę.

Zniszczenia w miejscowości Balcarzowice
Możliwość wystąpienia trąby powietrznej potwierdził także nasz synoptyk Tomasz Wakszyński. Według niego są dwie możliwości - albo rzeczywiście pojawiła się trąba powietrzna, albo pojawił się silny prąd zstępujący z chmury Cumulonimbus, przekraczający 120 km/h. Według synoptyka, na podstawie obserwowanych zniszczeń nie można wykluczyć ani jednej, ani drugiej wersji.

Trąba powietrzna na Opolszczyźnie. Relacje mieszkańców

Żywioł uszkodził w Balcarzowicach dachy 16 budynków, zrywał linie energetyczne i powalał drzewa. - 10 dotyczyło uszkodzonych dachów w domach jednorodzinnych i sześć w budynkach gospodarczych. Pozostałe to zerwane linie energetyczne oraz przewrócone drzewa. Nie mamy informacji o rannych - przekazał młodszy kapitan Dariusz Grudzień, oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Klaudia Giemza, sołtys Balcarzowic, podczas przejścia nawałnicy była poza miejscowością. O groźnej sytuacji na miejscu poinformował ją syn.

- Jak możesz, to przyjedź, bo jesteśmy po tornadzie - powiedziała Giemza, cytując syna (w Polsce oficjalnie nie mówi się o tornadach, a o trąbach powietrznych). Sołtys opowiedziała o stratach w swoim gospodarstwie. Żywioł uszkodził jej dom i zniszczył stodołę. - Stodoła poskładała się jak klocki Lego - przyznała.

Gdy szalała burza, w gospodarstwie przebywał mąż pani Klaudii. - To wszystko, co się stało, spotkało go w budynku gospodarczym, w chlewni. Powiedział "to był świst, szyby poleciały, drzwi poleciały" - opowiadała sołtys. Dodała, że na szczęście nikomu nic się nie stało. Podziękowała strażakom i wszystkim mieszkańcom, którzy od razu przyszli z bezinteresowną pomocą.

W sierpniu 2008 roku przez Balcarzowice i okoliczne miejscowości przeszła jedna z najsilniejszych trąb powietrznych w Polsce w ostatnich latach. Żywioł uszkodził wówczas 150 budynków.

Załamanie pogody na Górnym Śląsku

Burze wyrządziły poważne szkody nie tylko w województwie opolskim, ale także śląskim. Jedną z miejscowości, która ucierpiała najbardziej, jest wieś Widów w powiecie gliwickim. Według relacji mieszkańców pogoda popsuła się nagle.

- Grzmiało tak delikatnie, a za chwilę zrobiło się tak ciemno i zeszła nawałnica. Patrzę i mówię "co się dzieje". Wszystko zrywało, tu drzewa łamało, a za chwilę spokój. Ja tu wychodzę, a tu całą ścianę rozerwało. Stodoła jest do rozbiórki - opowiadał jeden z mieszkańców. - Uciekamy do domu, wychodzimy, patrzymy, a tu dachu nie ma. Może jakieś pięć minut i po wszystkim - dodał drugi mieszkaniec Widowa.

Michał Schmidt z Ochotniczej Straży Pożarnej w Widowie przyznał, że strażacy mieli problem z dojazdem do Widowa, bo silne porywy powaliły wiele drzew i najpierw musieli utorować sobie drogę. Według strażaka, straty we wsi są poważne - z jednego z domów wiatr całkowicie zerwał dach i służby zabezpieczyły go plandekami.

Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
