Polska Śnieżyca w Bielsku-Białej. Stanęły główne ulice i obwodnica Agnieszka Stradecka |

Prognoza pogody na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: bielskiedrogi.pl/Grzegorz

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W czwartek wieczorem w południowej Polsce występowały intensywne opady śniegu. Ostrzeżenia przed nimi wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a według prognoz synoptyków trudne warunki pogodowe miały utrzymać się tam do piątku.

- Na południowym zachodzie i południu kraju mogą wystąpić opady śniegu do 5 centymetrów, miejscami do 10 cm, a w górach i obszarach podgórskich do 15 cm - wyjaśniła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

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Bielsko-Biała. Utrudnienia na drogach

Jak podał portal bielskiedrogi.pl, czwartkowe śnieżyce doprowadziły do poważnych utrudnień w Bielsku-Białej. Około godziny 18 śnieg zaczął mocniej sypać, a pojazdy zaczęły mieć problemy. Korki utworzyły się na najważniejszych ulicach miasta oraz na obwodnicy. Według lokalnej straży pożarnej mimo trudnych warunków atmosferycznych wypadków było niewiele.

- Na terenie powiatu występują śliskie nawierzchnie na jezdniach, ale wielu zdarzeń związanych ze śnieżycą nie mamy. Jedną kolizję mamy na tę chwilę - poinformował dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku-Białej.

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- Mieliśmy parę telefonów odnośnie ulic zaśnieżonych. Z tego co wiem firma, która zajmuje się odśnieżaniem, na bieżąco pracuje - poinformował dyżurny Straży Miejskiej w Bielsku-Białej.

Intensywnie padało nie tylko w okolicach Bielska-Białej. Materiały z Ornontowic w województwie śląskim otrzymaliśmy na Kontakt24.

Pada śnieg, Ornontowice (Śląskie) Pada śnieg, Ornontowice (Śląskie) Źródło: Kontakt24 / Jaga Pada śnieg, Ornontowice (Śląskie) Źródło: Kontakt24 / Jaga Pada śnieg, Ornontowice (Śląskie) Źródło: Kontakt24 / Jaga Pada śnieg, Ornontowice (Śląskie) Źródło: Kontakt24 / Jaga

W czwartek wieczorem sporo śniegu dosypało także w Wieliczce w woj. małopolskim.

Śnieg pada w Wieliczce (Małopolskie) Śnieg pada w Wieliczce (Małopolskie) Źródło: Kontakt24 / Patryk Śnieg pada w Wieliczce (Małopolskie) Źródło: Kontakt24 / Patryk Śnieg pada w Wieliczce (Małopolskie) Źródło: Kontakt24 / Patryk

Śnieg w Wieliczce (Małopolskie) Źródło: Kontakt24 / Patryk