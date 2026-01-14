Logo TVN24
Polska

Gołoledź w Polsce. Zamknięto molo w Sopocie

molo sopot shutterstock_547070878
Pogoda na środę
Pogoda na środę
Molo w Sopocie zostało w środę zamknięte dla zwiedzających. Przyczyną wydania tej decyzji były trudne warunki pogodowe. Zarówno w Sopocie, jak i w innych miejscach Polski dzień przyniósł opady marznącego deszczu.

W środę nad Polską przechodzi strefa opadów marznących. Rano najsilniej padało w zachodniej części kraju, a w ciągu dnia trudne warunki mają stopniowo przesuwać się na wschód. W wielu województwach IMGW ostrzega przed oblodzeniem nawierzchni. Lokalnie alerty mają wygasnąć dopiero w nocy. Obowiązuje także alert RCB.

Opady powodujące gołoledź. Tak będą wędrować nad Polską
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Opady powodujące gołoledź. Tak będą wędrować nad Polską

Prognoza

Gołoledź w Polsce. Zamknięto sopockie molo

W środę przed południem podmiot zarządzający molo w Sopocie poinformował o jego tymczasowym zamknięciu w związku z opadami marznącego deszczu. Nie wiadomo, kiedy obiekt zostanie ponownie otwarty dla zwiedzających.

To nie pierwsze utrudnienie, jakie tej zimy spotkało turystów, którzy udali się do Sopotu. W zeszłą sobotę apelowano o zachowanie szczególnej ostrożności podczas spacerów po molo w związku z intensywnymi opadami śniegu. W tej samej informacji przekazano, że z powodu silnych podmuchów wiatru i wysokich fal od 18 grudnia zamknięte pozostają także głowica molo oraz sopocka przystań jachtowa.

Sopockie molo - zdj. poglądowe
Sopockie molo - zdj. poglądowe
Źródło: Shutterstock

Autorka/Autor: ast

Źródło: Molo Sopockie, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock



