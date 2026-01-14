Gołoledź w Polsce. Zamknięto molo w Sopocie

Pogoda na środę Źródło: tvnmeteo.pl

W środę nad Polską przechodzi strefa opadów marznących. Rano najsilniej padało w zachodniej części kraju, a w ciągu dnia trudne warunki mają stopniowo przesuwać się na wschód. W wielu województwach IMGW ostrzega przed oblodzeniem nawierzchni. Lokalnie alerty mają wygasnąć dopiero w nocy. Obowiązuje także alert RCB.

Gołoledź w Polsce. Zamknięto sopockie molo

W środę przed południem podmiot zarządzający molo w Sopocie poinformował o jego tymczasowym zamknięciu w związku z opadami marznącego deszczu. Nie wiadomo, kiedy obiekt zostanie ponownie otwarty dla zwiedzających.

To nie pierwsze utrudnienie, jakie tej zimy spotkało turystów, którzy udali się do Sopotu. W zeszłą sobotę apelowano o zachowanie szczególnej ostrożności podczas spacerów po molo w związku z intensywnymi opadami śniegu. W tej samej informacji przekazano, że z powodu silnych podmuchów wiatru i wysokich fal od 18 grudnia zamknięte pozostają także głowica molo oraz sopocka przystań jachtowa.

Sopockie molo - zdj. poglądowe Źródło: Shutterstock

