Malwina Żuchniewicz o opadach na początku maja Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pierwsza połowa wiosny była bardzo sucha. Jak powiedział na antenie TVN24 prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, w kwietniu były w Polsce miejsca, gdzie spadło zaledwie kilka procent średniej opadów dla wielolecia. Sytuacja nie była wiele lepsza w wielu rejonach kraju.

"Jest to jeden wielki popiół"

Brak opadów odczuwają przede wszystkim rolnicy. W Mariance nieopodal Pasłęka w województwie warmińsko-mazurskim była reporterka TVN24 Marta Ulatowska-Jesse, która rozmawiała z rolnikiem Damianem Pawłykiem.

- Sytuacja jest naprawdę ciężka. Jesteśmy tutaj na polu uprawnym lucerny, gdzie dwa tygodnie temu ją posialiśmy. (...) Nie widać żadnych wsiewek, które by wschodziły. Możemy się przyjrzeć, jak to wygląda na polu. Jest to jeden wielki popiół. Sytuacja jest naprawdę trudna, po dwóch tygodniach od siewu lucerna powinna wschodzić, na tym polu powinno być zielono - relacjonował.

Pawłyk wyjaśnił, że jeśli w najbliższym tygodniu nie spadnie deszcz, to lucerna nie wyrośnie, a zboża ozime będą coraz bardziej osłabione i nie pomogą im żadne nawozy - Dzisiaj jedynym, takim najlepszym nawozem, na który czekamy, jest deszcz - powiedział rolnik.

Jak dodał, w związku z suszą może brakować pasz, przez co konieczne może być ograniczenie pogłowia bydła. A jeśli surowca będzie mniej, to przełoży się to na wyższe ceny w sklepach.

Gdzie spadnie deszcz?

Jak opowiadała na antenie TVN24 prezenterka tvnmeteo.pl Malwina Żuchniewicz, w poniedziałek około południa deszcz pojawił się na Żuławach Wiślanych. Z każdą godziną chmur będzie przybywać, a strefa opadów ma się rozszerzać. Niektóre regiony muszą jednak uzbroić się w cierpliwość.

- Strefa frontowa dociera z północnego zachodu i bardzo powoli, mozolnie będzie przesuwać się na południowy wschód, obejmując swoim zasięgiem coraz większą część Polski - przekazała.

W poniedziałek deszcz wystąpi głównie na północy, ale w środę, czwartek i piątek deszcz powinien padać w całym kraju. W weekend będzie już go nieco mniej. Mimo to miejscami do końca tygodnia suma opadów może sięgnąć 50 litrów wody na metr kwadratowy.