Polska

W tych regionach spadnie najwięcej deszczu. Radar opadów

Radar opadów
Opady deszczu we wtorek i środę
Źródło: ventusky.com
We wtorek przez Polskę przechodzi fala opadów deszczu. Miejscami może spaść nawet do kilkunastu litrów wody na metr kwadratowy. Sprawdź najnowsze prognozy.

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska dostała się pod wpływ wielkiego wiru niżowego Franek znad północnego Atlantyku i Skandynawii. Jego główne centrum zalega nad oceanem na południe od Islandii, a na jego obrzeżach uformowały się wtórne niże. Centrum jednego z nich wędruje nad Bałtykiem w kierunku Zatoki Fińskiej. Związana z nim szeroka strefa frontowa przemieszcza się nad Polską z opadami deszczu.

Nadciąga Bram. Wiatr sięgnie 11 stopni w skali Beauforta

Nadciąga Bram. Wiatr sięgnie 11 stopni w skali Beauforta

Świat
Zapowiada się deszczowy, ale ciepły dzień

Zapowiada się deszczowy, ale ciepły dzień

Prognoza

Wędrówka opadów

Największa intensywność opadów wystąpi do południa, kiedy to na północnym wschodzie i miejscami w centrum kraju może spaść do 10 l/mkw. Po południu natomiast obfite opady odsuną się poza granicę kraju, jednak wciąż front zalegać ma w pasie od Lubelszczyzny i Podkarpacia przez centrum kraju po Pomorze Zachodnie i Ziemię Lubuską; natężanie opadów będzie już jednak słabsze, do 2-5 l/mkw. W sumie do wtorkowego wieczoru lokalnie uzbierać się może deszczu do 15 l/mkw., szczególnie na Podlasiu, środkowym Mazowszu, Ziemi Łódzkiej oraz we wschodniej Wielkopolsce.

- Biorąc pod uwagę, że średnie sumy opadów w grudniu wynoszą dla kraju od 30 do 45 litrów, tylko na Wybrzeżu powyżej 50 litrów, a w górach około 100, przejście dzisiejszego systemu frontów dostarczy regionom centralnym i północno-wschodnim sporo wody - podkreśla Arleta Unton-Pyziołek.

Klatka kluczowa-84666
Opady deszczu we wtorek i środę
Źródło: ventusky.com

Autorka/Autor: fw

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: ventusky.com

Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom