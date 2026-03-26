Leje w części kraju. "Możliwe utrudnienia"

Intensywne opady w Polsce Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska dostała się w obszar obniżonego ciśnienia związanego z niżami Deborah znad Adriatyku oraz Marlis znad północnej Skandynawii. W czwartek nad krajem przechodzi front atmosferyczny niosący ulewy oraz intensywne opady deszczu. W południowych regionach w najbliższych godzinach może spaść nawet do 20 centymetrów śniegu i 45 litrów wody na metr kwadratowy.

Gdzie opady będą największe?

Deszczowy front nad Polską zalega rano na linii Opole-Katowice-Kraków-Częstochowa-Kielce-Radom-Sielce-Łomża-Białystok-Suwałki. W ciągu dnia ma on wolno przemieszczać się na wschód. Natężenie opadów jest na ogół słabe i umiarkowane, ale na południu przejściowo intensywne.

- Leje na Śląsku, do godziny 23 może spaść tam nawet do 45 litrów wody na metr kwadratowy - mówiła w TVN24 prezenterka pogody Dorota Gardias.

Napływ zimniejszego powietrza arktycznego nad zachodnie, południowe i środkowe regiony doprowadzi po południu do zmiany opadów deszczu na południu Polski w mokry ciężki śnieg, który obejmować ma południowe powiaty województw śląskiego i małopolskiego.

"Możliwe utrudnienia komunikacyjne"

W strefie opadów deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu znajdą się Podbeskidzie, Beskidy, Podhale i Tatry, ale również Jura Krakowsko-Częstochowska. Śnieg z deszczem możliwy również w samym Krakowie.

- Pod wieczór możliwe utrudnienia komunikacyjne w tych regionach kraju - ostrzegła Unton-Pyziołek.

Wraz z napływem chłodu obniżać się będzie poziom zamrzania w atmosferze, stąd opady na południu przejdą śnieg. W wyższych partiach gór (Kasprowy) pokrywa śnieżna może wzrosnąć o około 10-20 centymetrów do wieczora, a do piątkowego poranka o dalsze 10.

Wędrówkę strefy opadów nad Polską pokazują poniższe mapy i radar:

Prognozowane opady w czwartek i piątek Źródło: ventusky.com

Opracował Franciszek Wajdzik