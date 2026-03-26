Leje w części kraju. "Możliwe utrudnienia"

Intensywne opady w Polsce
Źródło: TVN24
Nawet kilkadziesiąt centymetrów śniegu może dziś spaść w części kraju. Przechodzący nad Polską front atmosferyczny niesie także intensywne opady deszczu. Od rana ulewy występują między innymi na Dolnym Śląsku. Synoptycy ostrzegają przed możliwymi utrudnieniami.

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska dostała się w obszar obniżonego ciśnienia związanego z niżami Deborah znad Adriatyku oraz Marlis znad północnej Skandynawii. W czwartek nad krajem przechodzi front atmosferyczny niosący ulewy oraz intensywne opady deszczu. W południowych regionach w najbliższych godzinach może spaść nawet do 20 centymetrów śniegu i 45 litrów wody na metr kwadratowy.

Gdzie opady będą największe?

Deszczowy front nad Polską zalega rano na linii Opole-Katowice-Kraków-Częstochowa-Kielce-Radom-Sielce-Łomża-Białystok-Suwałki. W ciągu dnia ma on wolno przemieszczać się na wschód. Natężenie opadów jest na ogół słabe i umiarkowane, ale na południu przejściowo intensywne.

- Leje na Śląsku, do godziny 23 może spaść tam nawet do 45 litrów wody na metr kwadratowy - mówiła w TVN24 prezenterka pogody Dorota Gardias.

Napływ zimniejszego powietrza arktycznego nad zachodnie, południowe i środkowe regiony doprowadzi po południu do zmiany opadów deszczu na południu Polski w mokry ciężki śnieg, który obejmować ma południowe powiaty województw śląskiego i małopolskiego.

"Możliwe utrudnienia komunikacyjne"

W strefie opadów deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu znajdą się Podbeskidzie, Beskidy, Podhale i Tatry, ale również Jura Krakowsko-Częstochowska. Śnieg z deszczem możliwy również w samym Krakowie.

- Pod wieczór możliwe utrudnienia komunikacyjne w tych regionach kraju - ostrzegła Unton-Pyziołek.

Wraz z napływem chłodu obniżać się będzie poziom zamrzania w atmosferze, stąd opady na południu przejdą śnieg. W wyższych partiach gór (Kasprowy) pokrywa śnieżna może wzrosnąć o około 10-20 centymetrów do wieczora, a do piątkowego poranka o dalsze 10.

Wędrówkę strefy opadów nad Polską pokazują poniższe mapy i radar:

Prognozowane opady w czwartek i piątek
Źródło: ventusky.com

Opracował Franciszek Wajdzik

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: ventusky.com

