Ptak drapieżny na balkonie, Łupstych (Warmińsko-Mazurskie) Źródło: Jacek/Kontakt24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie dużego majestatycznego ptaka drapieżnego, który pojawił się w miejscowości Łupstych (Warmińsko-Mazurskie). Był to myszołów. Gatunek rozpoznał Sebastian Menderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Pan Jacek, autor wideo, nie krył zaskoczenia, bowiem słoninę wywiesił dla sikorek. Myszołowa siedzącego na poręczy balkonu uwiecznił w piątek przed godziną 15.

- Na balkonie mamy karmnik, spodziewaliśmy się sikorek. Myślimy z żoną, że to orzeł (...). Raz siedział mi na samochodzie, ale zobaczył mnie i uciekł. Żona interesuje się ornitologią, ja tylko lubię patrzeć. Kilka dni temu zauważyliśmy, że słoniny nie ma w całości, więc raczej nie mogły to być sikorki. Rozstawiłem kamery z dwóch stron, żeby go złapać, bo żona mi nie wierzyła, że takie ptaszysko tu przyleciało. On ma gniazdo jakoś około 600 metrów od nas - skomentował pan Jacek, autor nagrania.

Ptak drapieżny na balkonie, Łupstych (Warmińsko-Mazurskie) Źródło: Jacek/Kontakt24

Myszołów. Czym się żywi?

Myszołów zwyczajny (Buteo buteo) to drapieżny ptak, który należy do rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae). Jest najliczniejszym ptakiem szponiastym występującym w Polsce i całej Europie Środkowej.

Gatunek ten charakteryzuje się częstą zmiennością barwną. Jak piszą Lasy Państwowe, występują osobniki od całkowicie ciemnych do prawie zupełnie białych. Szczególnie atrakcyjnie prezentują się ptaki z przeważającym jasnym, wręcz białym odcieniem.

Myszołowy polują na drobne kręgowce. Czasami zjada też padlinę. Ptaki te polują na otwartych przestrzeniach. Podczas patrolu krążą nad ziemią i szybują, co daje im szerokie pole widzenia.

Myszołów wraca na wolność Źródło: Ośrodek Rehabilitacji "Mysikrólik" Na Pomoc Dzikim Zwierzętom

Autorka/Autor: amn, anw/dd Źródło: Kontakt24, Lasy Państwowe, tvnmeteo.pl Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24