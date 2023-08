"Palce diabła" znalezione na Pomorzu Zachodnim. "Odstraszają zapachem"

"Okratek australijski dotarł na Pomorze Zachodnie. W okolicach Sławna znalazłam dzisiaj spore stanowisko tego grzyba, zachwyca swoim wyglądem, choć nieco odstrasza zapachem. Z pewnością jest to wyjątkowy widok" - napisała autorka zdjęć. "Wygląda przepięknie i mam nadzieję, że nie zniknie z naszych nadmorskich lasów i będzie można go podziwiać co roku" - dodała. Reporterka 24 sfotografowała grzyba w środę.

Charakterystyczny zapach grzyba

Okratek australijski nazywany jest też kwiatowcem australijskim ( Clathrus archeri ). To gatunek grzyba należącego do rodziny sromotnikowatych, której przedstawiciele w Polsce są uznawani za grzyby niejadalne.

Pochodzi z Australii, ale rozprzestrzenił się też na inne rejony świata. Obecnie spotkać go można w Australii, Nowej Zelandii, Republice Południowej Afryki i Europie. Na naszym kontynencie zaobserwowano go pierwszy raz w 1914 roku we Francji. Według naukowców prawdopodobnie został przywieziony wraz z ziemią i roślinami sprowadzonymi z Australii do europejskich ogrodów botanicznych.