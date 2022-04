Bóbr zażywał kąpieli w Morzu Bałtyckim

W czwartek rano osoby spacerujące wzdłuż wybrzeża pomiędzy Juratą a Helem mogły natknąć się na niecodzienny widok bobra w Bałtyku. Na nagraniu, którym podzielił się z naszą redakcją pan Grzegorz, widać, jak niczym niewzruszone zwierzę idzie po piasku, co chwila mocząc się w morskich falach. W wędrówce nie przeszkadzały mu nawet te silniejsze, choć przez nie zbaczał nieco z obranego kursu. W końcu bóbr zanurzył się w wodzie i zaczął płynąć.

Największy gryzoń w Europie

Bóbr europejski jest największym gryzoniem zamieszkującym Europę. To nie tylko doskonały budowniczy, lecz także bardzo opiekuńcze zwierzę. Starsze osobniki zawsze pomagają młodszym członkom rodziny.

Bobry to wegetarianie - żywią się głównie pędami, młodą korą i roślinami zielnymi. Na żer wychodzą głównie w nocy.

W Polsce gatunek ten jest nieodłącznym symbolem ochrony zwierząt. Był to pierwszy gatunek, który został nią objęty i to już w XI wieku przez Bolesława Chrobrego. Mimo zakazów populacja sukcesywnie malała z powodu polowań, doprowadzając do tego, że na przełomie XIX i XX wieku praktycznie przestał występować. Wprowadzone potem decyzje pomogły populacji się odrodzić. Obecnie bóbr jest w naszym kraju objęty częściową ochroną.