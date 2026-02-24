Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Roztopy w Polsce. Prawie dwa tysiące interwencji

Interwencje po roztopach
Mieszkańcy Gdańska zmagają się z podtopieniami
Źródło: TVN24
Pogoda. Roztopy w ciągu ostatniej doby dały się we znaki mieszkańcom różnych części Polski. Tylko w poniedziałek strażacy interweniowali niemal dwa tysiące razy.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

W skali całego kraju w związku z roztopami odnotowano 1986 interwencji. Jak podała we wtorek rano w mediach społecznościowych Państwowa Straż Pożarna, w poniedziałek strażacy przeprowadzili najwięcej interwencji w województwach: kujawsko‑pomorskim (672), mazowieckim (263) i zachodniopomorskim (255).

Podtopienia na Pomorzu

Ponad 320 razy interweniowali strażacy w ciągu ostatniej doby w związku z roztopami śniegu i podtopieniami w województwie pomorskim. Zalane zostały drogi, posesje i budynki, a działania ratowników wciąż trwają w kilkunastu miejscowościach regionu.

Jak poinformował rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsk mł. asp. Dawid Westrych, we wtorek działania strażaków trwają m.in.: w Pogorzelinach, Warcinie, Wejherowie przy ul. Usługowej, Przechlewie, Karwieńskich Błotach w powiecie słupskim.

Najwięcej zdarzeń odnotowano w powiatach człuchowskim - 71, chojnickim - 52 oraz wejherowskim - 32. Najpoważniejsza sytuacja miała miejsce w miejscowości Czarne w powiecie człuchowskim. Strażacy przez wiele godzin odpompowywali wodę i zabezpieczali budynki oraz drogi workami z piaskiem. Woda z okolicznych pól napływała na posesje i zagrażała zabudowaniom.

Przy ulicy Człuchowskiej w Czarnem działało 18 pojazdów pożarniczych i 72 strażaków. Akcja trwała łącznie 22 godziny, a ostatni zastęp zakończył działania we wtorek około godz. 4 nad ranem.

Alina przyniesie deszcz. Zobacz mapy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Alina przyniesie deszcz. Zobacz mapy

Prognoza

Utrudnienia na drogach

Jak przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku, nad ranem zakończyły się utrudnienia na drodze krajowej nr 22 w Chrząstowie, między Człuchowem a Uniechowem. Od poniedziałkowego popołudnia woda roztopowa z drogi powiatowej i przyległych pól zalewała tam skrzyżowanie z trasą w kierunku Biskupnicy.

Przez kilkanaście godzin wprowadzony był ruch wahadłowy, a ruchem kierowały służby. Strażacy apelują o ostrożność, szczególnie na terenach położonych w pobliżu pól i cieków wodnych, gdzie woda roztopowa może gwałtownie podnosić swój poziom.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Gwałtowne wzrosty stanów wody po roztopach. Są alarmy

Gwałtowne wzrosty stanów wody po roztopach. Są alarmy

Prognoza
Klimatolog: woda roztopowa pomoże, ale na dłuższą metę nie rozwiąże problemu

Klimatolog: woda roztopowa pomoże, ale na dłuższą metę nie rozwiąże problemu

Opracowała Julia Zalewska-Biziuk

Źródło: PAP, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: KM PSP Łomża

Udostępnij:
Tagi:
Pomorzepogoda
Czytaj także:
Opady we wtorek
Alina przyniesie deszcz. Zobacz mapy
Prognoza
Zniszczona infrastruktura miasta Arequipa
Katastrofa śmigłowca. Wielu zabitych, w tym dzieci
Świat
Śnieżyce w USA
Spadło ponad 90 centymetrów śniegu, setki tysięcy odbiorców bez prądu
Świat
IMGW wydał ostrzeżenia przed oblodzeniem
Uwaga, znów będzie ślisko. Są ostrzeżenia
Prognoza
Śnieg, roztopy
Gwałtowne wzrosty stanów wody po roztopach. Są alarmy
Prognoza
Śnieg, deszcz ze śniegiem
To będzie dzień z szerokim wachlarzem opadów
Prognoza
Szczecińskie Jasne Błonia zalane po roztopach
Klimatolog: woda roztopowa pomoże, ale na dłuższą metę nie rozwiąże problemu
Polska
Interwencja strażaków po zalaniu spowodowanym roztopami
Skutki roztopów. Nieprzejezdne drogi, prawie dwa tysiące interwencji strażaków
Polska
Deszcz, noc
Noc na plusie, ale z opadami
Prognoza
Kot z czworgiem uszu
Zgredek - czworouszny czworonóg został gwiazdą mediów
Ciekawostki
Śnieg, zamieć śnieżna, zawieja, zamiecie, intensywne opady
10 centymetrów śniegu, tęgi nocny mróz i napływ "gorąca" znad Afryki
Prognoza
Do zawalenia się stodoły doszło w miejscowości Laśmiady
Dach zawalił się i przygniótł krowy
Polska
ventusky-rain-3h-20260224t0000-52n19e
Deszcz zamiast mrozu. Mapy pokazują, gdzie pada
Prognoza
Śnieżyca na Times Square w Nowym Jorku
Pierwszy taki alert od trzech dekad. Nor'easter szaleje
Świat
deszcz, ulewa, noc
Wiele deszczowych miejsc, temperatura sięgnie 10 stopni. Pogoda na dziś
Prognoza
USA
Odwołane loty, zakaz przemieszczania się. Nor'easter zagraża USA
Świat
Zła jakość powietrza w Seulu
Wydano ostrzeżenia przed smogiem. Mieszkańcy założyli maseczki
Smog
deszcz, ulewa, noc
Deszczowa noc, w dzień mocniej powieje
Prognoza
Sowy
Sześciu niezwykłych gości na ogrodzeniu. "Pierwszy raz widzę coś takiego"
Polska
Międzynarodowy zespół naukowców wykonał najgłębszy na świecie odwiert w rejonie Antarktydy
Rekordowy odwiert na Antarktydzie. "Niczym wehikuł czasu"
Nauka
W Hiszpanii nastała wiosenna aura
Ponad 20 stopni na termometrach. Wszystko za sprawą antycyklonu
Świat
Żółwie wróciły na wyspę
Wyginęły prawie 200 lat temu, właśnie wróciły
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Idzie ciepło, jakiego dawno Polska nie widziała
Prognoza
Rakieta SLS z modułem Orion - misja Artemis II
"Przerwa w dopływie helu". Kluczowa misja NASA i wielki znak zapytania
Nauka
Idzie ocieplenie
Rewolucyjna zmiana. "Czeka nas zupełnie inna pogoda"
Prognoza
Tomasz Wasilewski na drodze lodowej na Morzu Bałtyckim
Droga lodowa na Bałtyku. Sprawdzili ją nasi dziennikarze
Świat
Może padać deszcz
Strefa opadów będzie wędrować nad Polską. Pogoda na dziś
Prognoza
Dziurkacz chmurowy (cavum) w Białymstoku
Dziura w niebie. Rzadkie zjawisko nad Białymstokiem
Polska
Możliwy deszcz ze śniegiem
Noc pod znakiem opadów, miejscami marznących
Prognoza
Nadchodzi wiosna, Tarnów (Małopolskie)
Sobota pachniała wiosną
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom