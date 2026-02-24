Roztopy w Polsce. Prawie dwa tysiące interwencji

Mieszkańcy Gdańska zmagają się z podtopieniami Źródło: TVN24

W skali całego kraju w związku z roztopami odnotowano 1986 interwencji. Jak podała we wtorek rano w mediach społecznościowych Państwowa Straż Pożarna, w poniedziałek strażacy przeprowadzili najwięcej interwencji w województwach: kujawsko‑pomorskim (672), mazowieckim (263) i zachodniopomorskim (255).

Podtopienia na Pomorzu

Ponad 320 razy interweniowali strażacy w ciągu ostatniej doby w związku z roztopami śniegu i podtopieniami w województwie pomorskim. Zalane zostały drogi, posesje i budynki, a działania ratowników wciąż trwają w kilkunastu miejscowościach regionu.

Jak poinformował rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsk mł. asp. Dawid Westrych, we wtorek działania strażaków trwają m.in.: w Pogorzelinach, Warcinie, Wejherowie przy ul. Usługowej, Przechlewie, Karwieńskich Błotach w powiecie słupskim.

Najwięcej zdarzeń odnotowano w powiatach człuchowskim - 71, chojnickim - 52 oraz wejherowskim - 32. Najpoważniejsza sytuacja miała miejsce w miejscowości Czarne w powiecie człuchowskim. Strażacy przez wiele godzin odpompowywali wodę i zabezpieczali budynki oraz drogi workami z piaskiem. Woda z okolicznych pól napływała na posesje i zagrażała zabudowaniom.

Przy ulicy Człuchowskiej w Czarnem działało 18 pojazdów pożarniczych i 72 strażaków. Akcja trwała łącznie 22 godziny, a ostatni zastęp zakończył działania we wtorek około godz. 4 nad ranem.

Utrudnienia na drogach

Jak przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku, nad ranem zakończyły się utrudnienia na drodze krajowej nr 22 w Chrząstowie, między Człuchowem a Uniechowem. Od poniedziałkowego popołudnia woda roztopowa z drogi powiatowej i przyległych pól zalewała tam skrzyżowanie z trasą w kierunku Biskupnicy.

Przez kilkanaście godzin wprowadzony był ruch wahadłowy, a ruchem kierowały służby. Strażacy apelują o ostrożność, szczególnie na terenach położonych w pobliżu pól i cieków wodnych, gdzie woda roztopowa może gwałtownie podnosić swój poziom.

Opracowała Julia Zalewska-Biziuk